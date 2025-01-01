Захарова заявила, что иностранцы считают россиянок опасно красивыми

Мария Захарова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Иностранные мужчины и живущие за границей россияне считают, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, заявила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, это ей говорило «огромное количество людей», а именно — мужчины. «Нет, мы понимаем, это опасно». Я говорю: «Почему?» Говорят: «Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно», — сказала Захарова.

Она назвала красоту российских женщин «другим масштабом красоты» и добавила, что они так выглядят и одеваются без особых причин, «просто так живут».

Представитель МИДа в то же время отметила, что интерес к российским женщинам на Западе менее важен, чем конструктивный диалог. «То, что чувствуют ребята на передовой, люди в регионах, страна в целом <...> для нас важнее истории <...> про красивых славянских женщин», — сказала она.

Ранее в декабре 2024 года в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что число иностранцев, посетивших Россию в этом году с туристическими целями, может быть почти в три раза выше, чем годом ранее. Российские туроператоры также сообщили, что в этом году иностранные туристы стали чаще покупать туры на новогодние каникулы в России, чем год назад.