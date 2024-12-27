АТОР сообщила о трехкратном росте числа иностранных туристов в России

Большинство посетивших в этом году Россию иностранных туристов — китайцы. Немало гостей было с Ближнего Востока и из стран Юго-Восточной Азии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Число иностранцев, посетивших Россию в этом году с туристическими целями, может быть почти в три раза выше, чем годом ранее, говорится в поступившем в РБК сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В 2024 году общее количество иностранцев, посетивших Россию с туристическими и деловыми целями, может вырасти до 2,5 млн, что на 95% больше, чем годом ранее», — сказано в сообщении.

Из них с туристическими целями в Россию, по предварительным данным, совершено 1,8 млн визитов (в 2023-м было 670 тыс.), с деловыми — 700 тыс. (605 тыс. в 2023-м).

В АТОР называют причинами роста действие электронных виз, отладку механизма безвизовых поездок для групп из Китая и Ирана и «расширение объемов авиасообщения с ключевыми рынками».

На организованный туризм, по данным ассоциации, пришлось около 30% от общего объема въезда в Россию (это не менее 720 тыс. поездок). Примерно 83% визитов в рамках организованного туризма приходится на китайцев (около 600 тыс.). При этом наибольшее их число посещает восточные регионы страны, меньшее — европейские территории.

В европейскую часть приезжали в рамках организованных групп жители следующих стран:

Китай (60%);

ОАЭ (15%);

Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман (10%);

Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам (6%);

Индия (5%);

Иран (2%);

Турция, Белоруссия, Болгария, Германия, Испания, Армения, Узбекистан (2%).

Чаще всего в европейской части страны жители других государств посещали Москву (50% турпотока), Санкт-Петербург (25%), Мурманскую область (10%), Татарстан, Урал и другие регионы (в сумме 7%), Подмосковье (5%), Сочи (3%).

Российские туроператоры сообщили, что в этом году иностранные туристы стали чаще покупать туры на новогодние каникулы в России, чем год назад. Например, у «Интуриста» в декабре продажи туров на новогодние праздники выросли почти в три раза к декабрю прошлого года. У Space Travel число продаж выросло в два раза год к году, а по отдельным направлениям — еще больше. Зимой Россия в основном пользуется спросом у жителей стран Ближнего Востока и Китая. Наиболее популярным местом отдыха на зимних каникулах у иностранных туристов традиционно стала Москва.