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Политика ,  
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Новогоднее обращение Путина длилось 3 минуты 35 секунд

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация президента России)

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина длилось 3 минуты 35 секунд. Его уже показали на Дальнем Востоке.

В предыдущем, 2023 году речь президента заняла 3 минуты 45 секунд. Самым длинным, почти на 9 минут, стало поздравление в 2022 году, которое Путин произносил в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в окружении участников специальной военной операции на Украине.

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В этом году президент выступал традиционно на фоне Кремля. Занявшая чуть больше трех с половиной минут речь стала одной из самых коротких за время президентства Путина.

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