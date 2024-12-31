Новогоднее обращение Путина длилось 3 минуты 35 секунд
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина длилось 3 минуты 35 секунд. Его уже показали на Дальнем Востоке.
В предыдущем, 2023 году речь президента заняла 3 минуты 45 секунд. Самым длинным, почти на 9 минут, стало поздравление в 2022 году, которое Путин произносил в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в окружении участников специальной военной операции на Украине.
В этом году президент выступал традиционно на фоне Кремля. Занявшая чуть больше трех с половиной минут речь стала одной из самых коротких за время президентства Путина.
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