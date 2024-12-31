В Крыжополе Винницкой области произошел взрыв на предприятии
В Крыжополе Винницкой области Украины произошел взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий. Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Два человека погибли на месте, один скончался при оказании ему первой помощи, еще один пострадавший получил травмы.
«По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв», — говорится в сообщении полиции.
На месте взрыва работают следственно-оперативные группы областного главка и местных правоохранительных органов, взрывотехники и криминалисты.
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