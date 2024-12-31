В ЛНР семь подростков пострадали при взрыве неизвестного устройства
В Луганской народной республике семеро подростков пострадали от детонации неустановленного устройства, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Семеро подростков в районе завода «Стекольный» получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства», — написал он в своем телеграм-канале.
Трое пострадавших получают медицинскую помощь в Луганской республиканской больнице, еще четверо — в других медучреждениях региона, отметил Пасечник.
По его словам, подробности происшествия уточняются. Глава региона держит ситуацию на контроле.
В середине октября в ЛНР еще один подросток получил ранение глаза при взрыве заминированной уточки. Мальчик подобрал игрушку, которая лежала под лавочкой у памятника Александру Пушкину. Она взорвалась у него в руках.
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