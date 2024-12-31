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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Новым годом

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Новым годом. Поздравление было опубликовано в телеграм-канале Министерства обороны.

Белоусов поблагодарил семьи военнослужащих: «матерей, жен, детей, родных и близких, которые являются настоящей опорой, дарят любовь и заботу». В ходе поздравления он также предложил «поднять третий бокал за тех ребят, которых мы потеряли в борьбе с нацизмом и терроризмом».

Министр поздравил бойцов, встречающих праздник на фронте. «Особо хочу поблагодарить ребят, которые сегодня встречают праздник на передовой. В боевой обстановке, вдали от семьи. Предлагаю сегодня поднять тост за тех, кто находится на линии боевого соприкосновения», — сказал Белоусов.

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Министр напомнил, что наступающий 2025 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным годом защитника отечества. «Это год 80-летия великой победы. В далеком 1945 фронтовики отстояли свободу и независимость нашей родины. И сегодня мы не имеем права растерять то, что неимоверными усилиями было достигнуто на боевых и трудовых фронтах Великой отечественной», — продолжил Белоусов.

«От всего сердца поздравляю весь личный состав вооруженных сил, ветеранов армии и флота с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, счастья исполнения самых заветных желаний и нашей скорейшей победы», — заключил поздравление министр.

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