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«Роскосмос» показал снежный циклон над Москвой, снятый с орбиты

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

«Роскосмос» показал снимок со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», на котором виден циклон, накрывший европейскую часть России.

«К празднику столицу накрыл снегопад», — говорится в сообщении.

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«Электро-Л» и «Арктика-М» — гидрометеорологические спутники. «Электро-Л» предназначен для анализа и прогноза погоды, изучения акваторий морей и океанов, мониторинга условий для полетов авиации, а также изучения состояния ионосферы и магнитного поля Земли.

«Арктика-М» — группа из четырех спутников с особенной орбитой, позволяющей делать снимки и осуществлять обзор приполярных территорий Российской Федерации и Арктики.

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