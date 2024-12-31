«Роскосмос» показал снежный циклон над Москвой, снятый с орбиты
«Роскосмос» показал снимок со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», на котором виден циклон, накрывший европейскую часть России.
«К празднику столицу накрыл снегопад», — говорится в сообщении.
«Электро-Л» и «Арктика-М» — гидрометеорологические спутники. «Электро-Л» предназначен для анализа и прогноза погоды, изучения акваторий морей и океанов, мониторинга условий для полетов авиации, а также изучения состояния ионосферы и магнитного поля Земли.
«Арктика-М» — группа из четырех спутников с особенной орбитой, позволяющей делать снимки и осуществлять обзор приполярных территорий Российской Федерации и Арктики.
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