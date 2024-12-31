Минобороны заявило об уничтожении дронов над Астраханской и Ростовской областями

Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Астраханской областью

Астрахань (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Над двумя российскими регионами — Астраханской и Ростовской областями — уничтожены пять дронов, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфакс»).

Беспилотники были перехвачены в период с 11:30 до 14:00 мск.

Утром 31 декабря в нескольких регионах объявлялась угроза атаки дронов и закрывались аэропорты. Аэропорт Казани на несколько часов закрывался в Татарстане. Не работали также аэропорты на Северном Кавказе — во Владикавказе, Грозном и Махачкале.