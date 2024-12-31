Суд арестовал советника РАН Василия Соловьева по делу о мошенничестве

Измайловский суд Москвы арестовал советника Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

«Ходатайство старшего следователя МВД России удовлетворить, избрать в отношении Соловьева Василия Олеговича меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей до 6 февраля 2025 года», — сказано в постановлении.

В документе указано, что Соловьев регулярно ездит за границу, а потому «может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда».

На сайте РАН была доступна страница с информацией о том, что Василий Соловьев является советником вице-президента РАН Юрия Балеги, но на момент публикации новости страница удалена.