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Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.

«Лауреат «Оскара» Тайка Вайтити, получивший премию в номинации «Лучший адаптированный сценарий» кинофильма «Кролик Джоджо» и снявший финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец» на Disney+, станет режиссером и соавтором нового художественного фильма из саги «Звездные войны», — говорится в сообщении.

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С созданием картины Вайтити поможет шотландский сценарист Кристи Уилсон-Кернс, получившая премию BAFTA за работу над военной драмой «1917».

В релизе отмечается, что дата выхода нового фильма и его название пока не подобраны.

Вайтити снял такие фильмы как «Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», а также запланированный на 2021 год «Тор: Любовь и гром». Последнюю картину из оригинальной киносаги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» снял режиссер Дж. Дж. Абрамс. Фильм получил смешанные отзывы.

В мае 2019 году владеющая правами на «Звездные войны» компания Walt Disney Company сообщила, что новые эпизоды из киновселенной выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах. Картины должны стать новой трилогией оригинальной серии. В связи с этим анонсом в компании решили сдвинуть на 2021 год выход второй части фильма «Аватар».

Теги: режиссер, «Звездные войны», кино
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