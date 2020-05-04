Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.

«Лауреат «Оскара» Тайка Вайтити, получивший премию в номинации «Лучший адаптированный сценарий» кинофильма «Кролик Джоджо» и снявший финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец» на Disney+, станет режиссером и соавтором нового художественного фильма из саги «Звездные войны», — говорится в сообщении.

С созданием картины Вайтити поможет шотландский сценарист Кристи Уилсон-Кернс, получившая премию BAFTA за работу над военной драмой «1917».

В релизе отмечается, что дата выхода нового фильма и его название пока не подобраны.