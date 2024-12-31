В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.
Также представитель Росавиации указал, что в период действия ограничений два самолета, летевшие в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Бегишево в Нижнекамске.
Власти Татарстана не исключали возможность атак беспилотников во время праздничных дней. Премьер-министр республики Алексей Песошин призвал усилить меры безопасности в городе.
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