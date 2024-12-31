Брэд Питт и Анджелина Джоли после тяжб договорились о завершении развода

Брэд Питт и Анджелина Джоли (Фото: Anthony Harvey / Getty Images)

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных тяжб достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса, пишет People.

По информации адвокатов Джоли, артисты официально оформили развод 30 декабря, уточняет издание. Актриса «измотана, но рада, что эта часть закончилась», заявил ее представитель Джеймс Саймон.

Адвокат Питта не стал комментировать информацию.

Брэд Питт и Анджелина Джоли были вместе с 2005 года. В 2006 году у них появилась дочь Шайло Нувель, а 2008 году — двойняшки Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Питт также усыновил всех приемных детей актрисы — Мэддокса Шивана, Пакса Тьена и Захару Марли. В 2014 году пара сыграла свадьбу на юге Франции.

Джоли подала на развод осенью 2016 года, указав в качестве причины непримиримые разногласия. Впоследствии актриса утверждала, что приняла решение уйти от Питта, после того как он в пьяном виде устроил скандал во время частного рейса. По ее словам, муж применил к ней физическую силу на глазах у детей, а также ударил одного ребенка по лицу, а другого схватил за горло.