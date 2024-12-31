Суд утвердил заочный приговор Панину за оправдание терроризма

Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор актеру Алексею Панину (признан иноагентом) по делу о публичном оправдании терроризма, сообщили «РИА Новости» в суде.

«Приговор оставлен без изменения», — сказали там.

Дело против актера завели в мае 2023 года. По данным ТАСС, поводом стали высказывания Панина о взрыве на Крымском мосту.

В мае того же года актер был объявлен в розыск. Артист тогда заявил РБК, что никогда не оправдывал терроризм, но подтвердил, что действительно высказывался о взрывах на Крымском мосту.

В феврале 2024 года Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Панина. В сентябре его приговорили к шести годам колонии.

Сейчас артист находится не в России, он живет в Испании.