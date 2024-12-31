Суд утвердил заочный приговор Панину за оправдание терроризма
Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор актеру Алексею Панину (признан иноагентом) по делу о публичном оправдании терроризма, сообщили «РИА Новости» в суде.
«Приговор оставлен без изменения», — сказали там.
Дело против актера завели в мае 2023 года. По данным ТАСС, поводом стали высказывания Панина о взрыве на Крымском мосту.
В мае того же года актер был объявлен в розыск. Артист тогда заявил РБК, что никогда не оправдывал терроризм, но подтвердил, что действительно высказывался о взрывах на Крымском мосту.
В феврале 2024 года Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Панина. В сентябре его приговорили к шести годам колонии.
Сейчас артист находится не в России, он живет в Испании.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов