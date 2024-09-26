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Актера Панина приговорили к шести годам колонии за оправдание терроризма

Алексей Панин опубликовал пост в соцсетях о взрыве на Крымском мосту, после чего его объявили в розыск и завели уголовное дело. Приговор ему вынесен заочно, актер сейчас живет в Испании
Алексей Панин
Алексей Панин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Суд заочно назначил шесть лет колонии актеру Алексею Панину за оправдание терроризма, сообщает прокуратура Москвы. Именно такой приговор для него запрашивал гособвинитель.

«Установлено, что в октябре 2022 года Панин, находясь за пределами Российской Федерации, разместил на своем канале в одном из мессенджеров текстовые записи, доступные для просмотра неограниченного круга лиц, оправдывающие терроризм и содержащие положительную оценку действий по совершению террористического акта», — говорится в сообщении ведомства.

Дело против актера завели в мае 2023 года, писал ТАСС. По данным агентства, поводом стали высказывания Панина о взрыве на Крымском мосту. В мае того же года актер был объявлен в розыск. Он тогда сказал РБК, что никогда не оправдывал терроризм, но признал, что действительно высказывался о взрывах на Крымском мосту. В феврале Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера. Сейчас Панин живет в Испании.

Алексею Панину 46 лет. Он начал сниматься в кино в конце 1990-х годов, широкую известность ему принесли в том числе роли в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» и сериале «Солдаты».

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Алексей Панин оправдание терроризма суд
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