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Политика ,  
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Болгария заявила о готовности помочь Молдавии с поставками газа

Болгария будет готова помочь Молдавии с поставками газа, заявил в эфире Болгарского национального радио министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов.

«Мы находимся на постоянной связи с министром энергетики Молдавии, так что они рассчитывают и на нас. Мы готовы их поддержать, обеспечив доступ как к сжиженному природному газу, так и через компанию «Булгаргаз» в тот момент, когда они попросят о помощи», — сказал он (цитата по ТАСС).

Политик напомнил о соглашении о действиях в кризисной ситуации, подписанном между странами.

Осенью 2021 года российский «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставки газа. Он предусматривал выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы. Весь объем долга в «Газпроме» в 2021 году оценивали в $709 млн.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В конце ноября 2024 года премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев не намерен выплачивать «Газпрому» «несуществующий» долг.

28 декабря «Газпром» уведомил «Молдовагаз», что с 1 января 2025 года останавливает поставки в Молдавию, нарушившую контракт и отказавшуюся урегулировать задолженность.

В Молдавии и Приднестровье с 16 декабря действует режим чрезвычайного положения.

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