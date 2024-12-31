В ЕС запланировали «стресс-тест» железных дорог в жару

Железные дороги и электросети Европы могут подвергнуться «стресс-тестированию» в условиях жаркой погоды, пишет Financial Times.

По информации издания, Брюссель взвешивает, стоит ли требовать от правительств ЕС «проведения стресс-тестирования в сферах энергетики, здравоохранения в случае повышения температуры на четыре градуса».

Стресс-тестирование станет частью политики, отвечающей на растущее из-за глобального потепления число стихийных бедствий, заявили газете три чиновника ЕС. Эта политика, в свою очередь, должна привести к созданию более устойчивой инфраструктуры и «дальнейшему обсуждению того, что необходимо сделать» по данному вопросу.

Согласно оценкам Европейского агентства по охране окружающей среды, к 2050 году температура в Европе, как ожидается, повысится как минимум на 3 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

В октябре председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил, что странам Южной Европы грозит опустынивание при глобальном потеплении более чем на три градуса по Цельсию.

По его словам, глобальное потепление на три градуса по Цельсию может произойти к 2100 году. При этом Западная Европа и Великобритания, по оценке Ски, столкнутся к концу столетия с еще большим потеплением — до пяти градусов по Цельсию.