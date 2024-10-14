В ЛНР подросток получил ранение глаза при взрыве заминированной уточки

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Подросток в Стаханове получил ранения в результате взрыва заминированной детской игрушки в виде уточки, сообщила пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко.

Мальчик подобрал игрушку, которая лежала под лавочкой у памятника Александру Пушкину. Уточка взорвалась у него в руках.

«Парень получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья», — говорится в сообщении.

Подростка в состоянии средней тяжести отправили на медицинское обследование. Позднее его госпитализируют в офтальмологическое отделение, отметила Пащенко.

В начале сентября инженеры Росгвардии во время разведки на территории республики нашли предмет, похожий на замаскированный боеприпас. Находку изучила служебная собака кинологической службы ведомства, саперы убедились, что нашли мину-сюрприз. Специалисты уничтожили взрывоопасный предмет с соблюдением всех мер безопасности.