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Военная операция на Украине ,  
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Украинский журналист Гордон заявил о сорванной встрече Путина и Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп должны были встретиться 30 декабря, но переговоры сорвались, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иноагентом).

«Днем я получил информацию, что встреча — а это должна была быть встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа — сорвалась», — написал Гордон в своем телеграм-канале.

По словам журналиста, он получил информацию от источников в Вашингтоне и на Украине, что на 30 декабря назначена встреча политиков в формате видеоконференции. Гордон утверждает, что встреча не состоялась, поскольку стороны не пришли к соглашению по условиям прекращения «горячей фазы» конфликта.

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Фото:Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

29 декабря Гордон заявил, что «30 декабря, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны». Он отказался уточнить, кто и где будет участвовать в переговорах.

30 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина международные контакты на этот день не запланированы. Песков добавил, что предпосылок для завершения конфликта на Украине или его фазы сейчас нет.

Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, неоднократно обещал быстро завершить конфликт на Украине. Однако, как говорил сам политик, до завершения полномочий президента Джо Байдена он не вправе представлять США.

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