Украинский журналист Гордон заявил о сорванной встрече Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп должны были встретиться 30 декабря, но переговоры сорвались, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иноагентом).
«Днем я получил информацию, что встреча — а это должна была быть встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа — сорвалась», — написал Гордон в своем телеграм-канале.
По словам журналиста, он получил информацию от источников в Вашингтоне и на Украине, что на 30 декабря назначена встреча политиков в формате видеоконференции. Гордон утверждает, что встреча не состоялась, поскольку стороны не пришли к соглашению по условиям прекращения «горячей фазы» конфликта.
29 декабря Гордон заявил, что «30 декабря, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны». Он отказался уточнить, кто и где будет участвовать в переговорах.
30 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина международные контакты на этот день не запланированы. Песков добавил, что предпосылок для завершения конфликта на Украине или его фазы сейчас нет.
Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, неоднократно обещал быстро завершить конфликт на Украине. Однако, как говорил сам политик, до завершения полномочий президента Джо Байдена он не вправе представлять США.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов