Глава Орловской области сообщил о сбитом над регионом беспилотнике

Силы ПВО сбили над Орловской областью один украинский беспилотник, сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия», — написал он в своем телеграм-канале.

29 декабря над Орловской областью также сбили два украинских дрона, сообщил тогда Клычков. По информации губернатора, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не было.

Власти региона регулярно сообщают об ударах украинских беспилотников. В частности, в ночь на 22 декабря в поселке Стальной Конь возникло возгорание объекта топливной инфраструктуры после атаки дронов. Пожар быстро потушили, в результате ЧП никто не пострадал.