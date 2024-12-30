Глава Орловской области сообщил о сбитом над регионом беспилотнике
Силы ПВО сбили над Орловской областью один украинский беспилотник, сообщил глава региона Андрей Клычков.
«Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия», — написал он в своем телеграм-канале.
29 декабря над Орловской областью также сбили два украинских дрона, сообщил тогда Клычков. По информации губернатора, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не было.
Власти региона регулярно сообщают об ударах украинских беспилотников. В частности, в ночь на 22 декабря в поселке Стальной Конь возникло возгорание объекта топливной инфраструктуры после атаки дронов. Пожар быстро потушили, в результате ЧП никто не пострадал.
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