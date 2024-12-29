В Орловской области сбили два дрона

Фото: Минобороны России

В Орловской области сбили два украинских БПЛА, сообщил глава региона Андрей Клычков.

Первый дрон перехватили около 15:06 мск, второй — в 17:51 мск. В результате никто не пострадал, разрушений на земле нет, отметил губернатор.

Власти региона регулярно сообщают об ударах украинских беспилотников. В частности, в ночь на 22 декабря в поселке Стальной Конь возникло возгорание объекта топливной инфраструктуры после атаки дронов. Пожар быстро потушили, в результате ЧП никто не пострадал.