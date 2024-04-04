Казахстан разрешил получать ИНН в посольствах страны
С 13 апреля иностранцы смогут оформить индивидуальный идентификационный номер (ИИН, аналог российского идентификационного номера налогоплательщика, ИНН) в 96 посольствах и консульствах Казахстана, пишет Zakon со ссылкой на приказ МИДа, МВД и Минцифры республики.
До 2024 года этот документ можно было получить в Центре обслуживания населения Казахстана лично или через доверенное лицо или в посольстве республики в России. Последняя возможность была исключена законом, принятым в декабре 2023 года. Теперь МИД, МВД и Минцифры вернули в действие до 31 декабря 2024 года пилотный проект по оказанию госуслуги через загранучреждения.
ИИН представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, которую генерируют для физических лиц при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. Его оформляют один раз для получения всех государственных и финансовых услуг.
Для получения ИИН иностранцу необходимо лично предоставить в посольство или консульство Казахстана загранпаспорт и его копию и оформить соответствующее заявление. В случае отсутствия в паспорте установочных данных (фамилии, имени, отчества, места рождения) на кириллице или латинице потребуется нотариально заверенный перевод документа.
После проверки пакета документов в загранучреждениях отправляют заявку на формирование ИИН в Минцифры и МВД. Как пишет Zakon, срок оказания услуги — один рабочий день без учета дня обращения.
Ранее медиацентр МВД Казахстана сообщал об обязательном прохождении дактилоскопической регистрации иностранцами старше 16 лет с 1 января 2024 года. В случае отказа от этой процедуры последует административная ответственность в виде выдворения из страны.
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