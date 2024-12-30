В Москве парковка будет бесплатной в новогодние праздники

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Плата за парковку на улицах Москвы не будет взиматься с 30 декабря по 8 января, исключением будут зоны со шлагбаумом. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

«Плата за парковку на улицах Москвы не взимается даже на парковках с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, помимо бесплатных парковок, проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным в новогоднюю ночь с 20:00 до 6:00. Работа МЦД будет продлена до 3 часов ночи.