Экс-министра обороны Армении отпустили из полиции после задержания

Аршак Карапетян (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

Бывшего министра обороны Армении генерал-майора Аршака Карапетяна отпустили из отделения полиции в Москве после задержания. Об этом сообщил агентству «Новости-Армения» пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.

Экс-министра задержали в центре Москвы 29 декабря, сообщали источники РБК. На родине Карапетяна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и властью. Он объявлен в международный розыск, и ему заочно избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отметили в ведомстве.

Карапетян занимал пост министра обороны Армении с 3 августа по 15 ноября 2021 года. С 2018 по 2021 год был советником премьер-министра Никола Пашиняна.

Говоря о причинах отставки Карапетяна, Пашинян объяснял, что тот утром 14 ноября 2021-го доложил ему о полном контроле над границей республики, когда войска Азербайджана уже вторглись на территорию Армении.

После отставки Карапетян возглавлял оппозиционное движение «Всеармянский фронт», которое рассматривало Россию в качестве главного стратегического союзника Армении. Он также рассказывал о желании сблизиться в военном отношении с Россией.