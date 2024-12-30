Экс-министра обороны Армении отпустили из полиции после задержания
Бывшего министра обороны Армении генерал-майора Аршака Карапетяна отпустили из отделения полиции в Москве после задержания. Об этом сообщил агентству «Новости-Армения» пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.
Экс-министра задержали в центре Москвы 29 декабря, сообщали источники РБК. На родине Карапетяна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и властью. Он объявлен в международный розыск, и ему заочно избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отметили в ведомстве.
Карапетян занимал пост министра обороны Армении с 3 августа по 15 ноября 2021 года. С 2018 по 2021 год был советником премьер-министра Никола Пашиняна.
Говоря о причинах отставки Карапетяна, Пашинян объяснял, что тот утром 14 ноября 2021-го доложил ему о полном контроле над границей республики, когда войска Азербайджана уже вторглись на территорию Армении.
После отставки Карапетян возглавлял оппозиционное движение «Всеармянский фронт», которое рассматривало Россию в качестве главного стратегического союзника Армении. Он также рассказывал о желании сблизиться в военном отношении с Россией.
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