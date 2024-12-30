В Москве задержали экс-министра обороны Армении

Карапетян возглавлял Минобороны Армении, его уволили после отчета о контроле госграницы, когда в республику вторгся Азербайджан. Затем он ушел в оппозицию и стал предлагать создать военный альянс с Россией и Ираном

Аршак Карапетян (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

Бывший министр обороны Армении генерал-майор Аршак Карапетян задержан в Москве, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник в территориальном отделении полиции. Ранее о задержании сообщил телеграм-канал «112».

Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря. Он был в розыске в рамках дел, возбужденных правоохранительными органами Армении.

Задержание Карапетяна подтвердили в МВД Армении. Экс-министра освободили, рассказал агентству «Новости-Армения» пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян. На родине Карапетян объявлен в международный розыск по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и властью.

РБК направил запрос в посольство Армении в России и обратился за комментарием в СКР.

Карапетяну 57 лет. Он окончил Калининградское высшее военно-морское училище, в 1984–1989 обучался в Военной академии имени Фрунзе в Москве, из которой выпустился с золотой медалью. С 2018 по 2021 год был советником армянского премьер-министра Никола Пашиняна. В апреле—июле 2021 года служил первым заместителем начальника Генштаба Армении, затем на две недели стал первым заместителем министра обороны, а 2 августа его назначили министром обороны. Карапетяна уволили спустя три месяца, 15 ноября пост министра получил Сурен Папикян.

Говоря о причинах отставки Карапетяна, премьер Армении объяснял, что тот утром 14 ноября 2021-го доложил ему о полном контроле над границей республики. «В то время как на момент его доклада азербайджанские войска вторглись на территорию [Армении] на ряде участков нашей границы и даже заняли позиции, будучи министром обороны, он либо не знал об этом, либо, будучи в курсе, не сообщил. В подобных условиях я никого не потерплю», — сказал Пашинян.

Карапетян после отставки возглавил оппозиционное движение «Всеармянский фронт». С его слов, движение рассматривает Россию в качестве главного стратегического союзника Армении: «Хотим предложить создание южного военного блока в составе России, Армении и Ирана. У нас есть также много социальных инициатив. Например, постепенно хотим снизить налоговое бремя для физических лиц».

Экс-министр рассказывал, что во время службы предлагал правительству сблизиться в военном отношении с Россией, чтобы союз Еревана и Москвы напоминал отношения Турции и Азербайджана. «Первые поставки оружия уже произошли, были составлены списки российских офицеров, которые должны были к нам прилететь. К сожалению, меня сняли с должности, и все эти планы сошли на нет», — сказал генерал-майор.