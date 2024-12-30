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В пожаре в Бангкоке погибли граждане США, Бразилии и Украины

Фото: Bangkok Metropolitan Administration
Фото: Bangkok Metropolitan Administration

Полиция опознала тела трех человек, которые погибли в пожаре в гостинице The Ember Hotel в Бангкоке. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, погибшими оказались 24-летняя гражданка Бразилии Пиментель Каналес Альбукерке, а также 27-летний гражданин Украины Виктор Тузов и 35-летний американец Тимоти Фримен-младший, которые скончались в больнице.

Бразильянка была найдена мертвой в номере 511, где, по предварительным данным, начался пожар. В полиции предположили, что она по ошибке зашла в этот номер, пытаясь в темноте выбраться из задымленного помещения, потому что она была зарегистрирована в номере 504. Причины пожара не называются.

В результате пожара также пострадали семь человек, включая двух подданных Нидерландов, пишет газета.

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Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что отель был построен путем перестройки 11 соединенных между собой коммерческих зданий общей площадью более 1,5 тыс. кв. м. Отель открылся в апреле 2022 года. В нем было два пожарных выхода и достаточное количество огнетушителей, но не было автоматической системы пожаротушения, потому что в гостиницах небольшого размера это не требуется.

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Таиланд Бангкок пожар США Бразилия Украина
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