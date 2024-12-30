В пожаре в Бангкоке погибли граждане США, Бразилии и Украины

Фото: Bangkok Metropolitan Administration

Полиция опознала тела трех человек, которые погибли в пожаре в гостинице The Ember Hotel в Бангкоке. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, погибшими оказались 24-летняя гражданка Бразилии Пиментель Каналес Альбукерке, а также 27-летний гражданин Украины Виктор Тузов и 35-летний американец Тимоти Фримен-младший, которые скончались в больнице.

Бразильянка была найдена мертвой в номере 511, где, по предварительным данным, начался пожар. В полиции предположили, что она по ошибке зашла в этот номер, пытаясь в темноте выбраться из задымленного помещения, потому что она была зарегистрирована в номере 504. Причины пожара не называются.

В результате пожара также пострадали семь человек, включая двух подданных Нидерландов, пишет газета.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что отель был построен путем перестройки 11 соединенных между собой коммерческих зданий общей площадью более 1,5 тыс. кв. м. Отель открылся в апреле 2022 года. В нем было два пожарных выхода и достаточное количество огнетушителей, но не было автоматической системы пожаротушения, потому что в гостиницах небольшого размера это не требуется.