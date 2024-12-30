В Подмосковье задержали троих мужчин за сожжение венка на Вечном огне
В подмосковном Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне, их задержали, сообщили «РИА Новости» в управлении Следственного комитета Московской области.
Возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.
РБК обратился за комментарием в региональное управление СК.
В середине декабря в Казани на несовершеннолетнего завели уголовное дело по подозрению в осквернении символов воинской славы России. Подросток бросил снег в Вечный огонь в парке Победы и потушил его.
Следственные органы возбудили против 16-летнего жителя Казани уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса — реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России. По ней максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.
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