 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Подмосковье задержали троих мужчин за сожжение венка на Вечном огне

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В подмосковном Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне, их задержали, сообщили «РИА Новости» в управлении Следственного комитета Московской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в региональное управление СК.

В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
Общество

В середине декабря в Казани на несовершеннолетнего завели уголовное дело по подозрению в осквернении символов воинской славы России. Подросток бросил снег в Вечный огонь в парке Победы и потушил его.

Следственные органы возбудили против 16-летнего жителя Казани уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса — реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России. По ней максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Московская область Клин Вечный огонь Следственный комитет
Материалы по теме
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника в Хельсинки
Общество
СК завел уголовное дело об осквернении в Ереване памятника детям блокады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу для переброски войскПолитика, 16:08
Умер обладатель Кубка Америки и экс-футболист «Барселоны» СотильСпорт, 16:05
Премьер Молдавии после слов о «дочке» «Газпрома» предложил национализациюБизнес, 16:02
Молдавия подготовила план гумпомощи для жителей ПриднестровьяПолитика, 15:49
КХЛ назвала канадца лучшим форвардом недели за хет-трик и победный голСпорт, 15:40
В Подмосковье задержали троих мужчин за сожжение венка на Вечном огнеОбщество, 15:24
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодойРБК и ПИК, 15:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Близкий загород: почему коттеджные поселки остаются востребованнымиНедвижимость, 15:02
Байден заявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд в качестве военной помощиПолитика, 15:02
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 14:58
Девять российских теннисисток сыграют во втором круге турнира в БрисбенеСпорт, 14:54
Энергоэффективность: как сэкономить на потеряхОтрасли, 14:52
В Москве задержали экс-министра обороны АрменииПолитика, 14:51