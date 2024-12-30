Яковенко рассказал о «непростых дилеммах» России в 2025 году
Если западные страны продолжат игнорировать условия России относительно урегулирования конфликта на Украине, то в 2025 году перед Россией станут весьма трудные задачи, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
«В 2025 году перед российской стороной встанут непростые дилеммы, если Запад будет продолжать игнорировать наши условия и провоцировать нас действовать в одностороннем порядке», — говорится в аналитическом докладе «Геополитические итоги 2024 года», подготовленном Яковенко.
Он напомнил о Наполеоне и нацистской Германии, когда Россия «не могла остановиться на своих границах».
Кроме этого, посол считает, что Западу также придется разрешать свои дилеммы — или пойти на условия России, или «признать, что иначе придется воевать самим». При этом, как уточнил Яковенко, воевать придется «сейчас, а не через пять-семь лет».
В середине июня 2024 года президент России Владимир Путин назвал условия России для прекращения огня и начала переговоров. Так, в числе требований — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ украинских властей от претензий на эти регионы и Крым, закрепление нейтрального, внеблокового статуса Украины.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал требования ультиматумом. В свою очередь, среди условий мирного урегулирования конфликта он называл отвод российских войск к границам Украины 1991 года.
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