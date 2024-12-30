Пострадавших при крушении в Актау граждан Киргизии доставили в Бишкек
Трое граждан Киргизии, которые пострадали в авиакатастрофе в Актау, вернулись домой, их доставили при поддержке сотрудников МЧС Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
ТАСС со ссылкой на МЧС Киргизии сообщает, что пострадавших доставили спецбортом в Бишкек, в настоящее время они находятся в Национальном госпитале республики.
Крушение самолета в казахстанском городе Актау произошло 25 декабря. Тогда лайнер Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, не смог совершить посадку в конечном пункте. Лайнер разбился неподалеку от аэропорта. Из 67 человек на борту погибли 38, среди 16 россиян выжили девять.
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