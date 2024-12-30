В Чечню доставили тела двух погибших в авиакатастрофе в Актау

В Чеченскую республику доставили тела двух погибших в авиакатастрофе в Актау Арби Убаева и Заиры Ацаевой, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в республике Мансура Салтаева.

«Да, их доставили домой. Все расходы на перевозку погибших взял на себя региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова», — рассказал он. Салтаев также добавил, что похороны пройдут 30 декабря.

Авиакатастрофа произошла в казахстанском городе Актау 25 декабря. Тогда самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, не смог совершить посадку в конечном пункте. Лайнер разбился неподалеку от аэропорта.

Из 67 человек на борту погибли 38, среди 16 россиян выжили девять. В день катастрофы уточнялось, что на борту самолета находились два ребенка из Чечни, тогда одного ребенка госпитализировали, о судьбе второго информации не приводилось.