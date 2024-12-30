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Политика ,  
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Посол заявил, что массовый туризм в Грецию остался в прошлом

Россияне перестали массово путешествовать в Грецию после отмены прямых рейсов и блокировки карт отечественных банков, сообщил посол  Андрей Маслов.

«Что касается массового туризма из России в Грецию, то это осталось в прошлом. Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз», — рассказал он «РИА Новости».

Согласно статистическим данным, которые привел посол, за 10 месяцев Грецию посетили только 15 тыс. граждан России, а местные эксперты оценивают потери из-за снижения турпотока примерно в €1 млрд в год.

При этом среди россиян сохраняется интерес к отдыху на греческих курортах класса люкс, однако, как отметил Маслов, это «не имеет никакого отношения к массовому туризму».

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Фото:Георгий Куролесин / РИА Новости

В конце июля 2024 года россияне поделились своим опытом путешествий в Грецию. Они рассказали, что лететь в страну теперь намного дольше и дороже, а визу дают только под даты поездки. Местные жители по-прежнему добродушно относятся к гостям из России, хотя их стало очень мало. Также продукты и бензин выросли в цене.

По данным «Слетать.ру», средняя стоимость туров в Грецию тогда составляла более 340 тыс. руб., а добраться туда можно только с пересадками.

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