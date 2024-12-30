Полиция нашла в Чили пропавшие год назад часы Киану Ривза
Пропавшие в конце 2023 года наручные часы, которые принадлежат актеру Киану Ривзу, нашли в Чили, сообщает CNN. Помимо этого, полиция обнаружила еще две пары часов актера.
Rolex Submariner стоимостью $9 тыс. с выгравированным именем актера и надписью «2021, JW4, спасибо, пятерка Джона Уика» нашли в субботу, 28 декабря, на востоке Сантьяго во время операции, которая была связана с серией ограблений.
Актер подарил их каскадерам, с которыми работал над фильмом «Джон Уик: глава 4». Предположительно, их украли из дома Ривза в Лос-Анджелесе. Полиция арестовала 21-летнего мужчину.
Ограбление актера произошло в начале декабря 2023 года. При просмотре видео с камер наблюдения сотрудники полиции заметили несколько мужчин в балаклавах. На записи они разбивают окно и проникают таким образом в дом.
Киану Ривз — актер, исполнивший главные роли в кинофраншизах «Матрица» и «Джон Уик», также известный по фильмам «Скорость», «47 ронинов» и «Короли улиц».
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