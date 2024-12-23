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Общество ,  
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В Соцфонде рассказали, кому досрочно выплатят пенсии за январь

Соцфонд досрочно выплатит пенсии за январь некоторым гражданам
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Социальный фонд России выплатит пенсию за январь 2025 года до 28 декабря тем гражданам, которым банк должен был бы перечислить пенсию в дни новогодних праздников с 1-го по 9-е числа, сообщила пресс-служба фонда в своем телеграм-канале.

«Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности», — отметили в ведомстве.

В фонде уточнили, что досрочные выплаты будут уже проиндексированы, и напомнили, что с начала будущего года страховые пенсии работающих и неработающих граждан повышаются на 7,3%.

При этом те, кому присылают пенсию «Почтой России», получат ее за январь в стандартные сроки, почтальоны начнут работу с 3 января.

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Ранее Соцфонд сообщил, что с 1 января индексация пенсии будет соответствовать предполагаемому коэффициенту инфляции и составит 7,3%. Расчет индексации пенсии на 2025 год будет производиться на основании пенсии, которую работающий пенсионер получал бы, если бы не работал.

Индексация пенсий работающим пенсионерам станет первой после ее отмены в 2016 году. С 1 апреля 2025 года также на 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

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Пенсия досрочное Социальный фонд России
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