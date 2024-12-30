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Политика ,  
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Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты

Операция по удалению простаты, которую провели премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, прошла успешно, он уже проснулся после анестезии, сообщает новостной канал Ynet со ссылкой на заявление кабинета премьер-министра.

Процедура прошла в воскресенье, 29 декабря, в больнице Хадасса Эйн Кере. Один из хирургов сказал после процедуры, что «нет подозрений на злокачественность или рак».

«Операция, проведенная премьер-министру Нетаньяху, прошла успешно и без осложнений. Премьер-министр проснулся от наркоза, он в хорошем состоянии и находится в полном сознании», — говорится в заявлении кабинета.

Премьер-министр будет находиться в больнице под наблюдением еще в течение следующих нескольких дней.

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Об операции стало известно ранее, 25 декабря. У 75-летнего Нетаньяху во время обследования в больнице «Хадасса» диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, которая возникла в результате доброкачественной гиперплазии предстательной железы. С тех пор он лечился антибиотиками.

Его обязанности будет временно исполнять министр обороны Израиля Исраэль Кац или министр юстиции Ярив Левин.

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Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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