Причиной "деградации обстановки" в Сирии стала неспособность бывшей власти в лице экс-президента Башара Асада справиться с социальными проблемами в стран в условиях затянувшейся гражданской войны, заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По словам министра, в падении режима Асада виноваты также США, которые «оккупировали наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии» и оказывали санационное давление на Дамаск.

При этом Россия, как заметил Лавров, помогала Сирии, в частности, с гуманитарной помощью, восстановлением инфраструктуры и созданием базы для возвращения беженцев.

В конце ноября антиправительственные силы во главе с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) начали наступление и к 8 декабря захватили столицу Сирии Дамаск. Президент Башар Асад сложил свои полномочия, покинул страну и получил убежище в России. В настоящее время власть возглавляет лидер группировки Ахмед аш-Шараа.