Лавров назвал причину падения режима Асада в Сирии
Причиной "деградации обстановки" в Сирии стала неспособность бывшей власти в лице экс-президента Башара Асада справиться с социальными проблемами в стран в условиях затянувшейся гражданской войны, заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью ТАСС.
По словам министра, в падении режима Асада виноваты также США, которые «оккупировали наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии» и оказывали санационное давление на Дамаск.
При этом Россия, как заметил Лавров, помогала Сирии, в частности, с гуманитарной помощью, восстановлением инфраструктуры и созданием базы для возвращения беженцев.
В конце ноября антиправительственные силы во главе с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) начали наступление и к 8 декабря захватили столицу Сирии Дамаск. Президент Башар Асад сложил свои полномочия, покинул страну и получил убежище в России. В настоящее время власть возглавляет лидер группировки Ахмед аш-Шараа.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО
Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов