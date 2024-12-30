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Падение режима Асада ,  
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Лавров назвал причину падения режима Асада в Сирии

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Падение режима Асада

Причиной "деградации обстановки" в Сирии стала неспособность бывшей власти в лице экс-президента Башара Асада справиться с социальными проблемами в стран в условиях затянувшейся гражданской войны, заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По словам министра, в падении режима Асада виноваты также США, которые «оккупировали наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии» и оказывали санационное давление на Дамаск.

При этом Россия, как заметил Лавров, помогала Сирии, в частности, с гуманитарной помощью, восстановлением инфраструктуры и созданием базы для возвращения беженцев.

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В конце ноября антиправительственные силы во главе с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) начали наступление и к 8 декабря захватили столицу Сирии Дамаск. Президент Башар Асад сложил свои полномочия, покинул страну и получил убежище в России. В настоящее время власть возглавляет лидер группировки Ахмед аш-Шараа.

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Сергей Лавров Сирия Башар Асад
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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