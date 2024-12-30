Вучич рассказал об украинце, задержанном за съемку оборонных объектов
Гражданин Украины, который прибыл в страну для участия в студенческих протестах, ранее находился под арестом за незаконную съемку оборонных объектов Сербии, заявил президент Александр Вучич в эфире телеканала Pink.
Согласно местным СМИ, в частности, изданию Informer, речь идет об украинце Алексее Чумакове.
«Украинец был задержан в Белграде в 2022 году за то, что вместе с двумя другими гражданами Украины с использованием дронов фотографировал самые важные объекты оборонной инфраструктуры Сербии. Когда его задержали, он был какое-то время под арестом», — отметил Вучич (цитата по ТАСС).
По данным газеты, в этот раз он и еще несколько людей, переодевшись в местных студентов и туристов, приехали 27 декабря в Белград и «работают над свержением Вучича». Уточняется, что они блокируют университеты.
Ранее, 28 декабря, N1 Info сообщило, что в Белграде продолжаются студенческие митинги после обрушения навеса на вокзале Нови-Сада. 27 декабря они вышли перед публикой с окрашенными в красный цвет руками, что также является символом протеста после падения навеса. По данным портала, студенты объявили большой протест 31 декабря.
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