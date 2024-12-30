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«Центр Картера» подтвердил смерть основавшего его экс-президента США

В «Центре Картера» подтвердили кончину бывшего главы США Джимми Картера, который также является основателем этого центра. Соответствующая информация приводится на сайте организации. Ранее о его смерти сообщила The Washington Post.

Картеру было 100 лет, он стал самым долгоживущим президентом в истории США. У него четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков.

«Мой отец был героем не только для меня, но и для всех, кто верит в мир, права человека и бескорыстную любовь», — сказал один из его сыновей Чип Картер.

Некоммерческая неправительственная организация «Центр Картера» была основана в 1982 году бывшим президентом США Джимми Картером и бывшей первой леди Розалин Картер в партнерстве с Университетом Эмори «с целью укрепления мира и здоровья во всем мире».

На сайте Центра сказано, что организация «помогла улучшить жизнь людей более чем в 80 странах путем разрешения конфликтов, продвижения демократии, прав человека и экономических возможностей, профилактики заболеваний и улучшения психиатрической помощи».

Умер экс-президент США Джимми Картер
Политика
Джимми Картер

Джимми Картер скончался 29 декабря в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия). В последние годы Картер боролся со злокачественной опухолью в печени и мозге. Однако в феврале 2023 года он решил не продолжать лечение, а провести остаток жизни со своей семьей, получая хосписный уход.

Картер занимал пост главы государства с 1977 по 1981 годы, а после отставки участвовал в благотворительной деятельности, также занимался гуманитарными проектами. В 2002 году он был удостоен Нобелевской премии мира за «неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития».

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