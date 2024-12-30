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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Лукашенко не исключил готовность США купить акции «Северного потока»

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Подрыв «Северных потоков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил вероятность того, что США будут участвовать в покупке акций «Северного потока». Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает БЕЛТА.

«Европа никуда не денется: сейчас идет борьба за ресурсы, а тут ресурсы просто так отдают. И поговаривают о том, что американцы готовы участвовать в покупке акций — кто бы мог подумать — «Северного потока». Я слышал, так говорят. Не исключено», — сказал он.

В сентябре 2022 года произошел подрыв обоих трубопроводов «Северный поток», из четырех ниток уцелела одна, на Nord Stream 2. Президент России Владимир Путин обвинил США в диверсии, но Вашингтон отвергал это.

Немецкие СМИ Die Zeit, Der Spiegel, ARD и SWR сообщали об «украинском следе» в подрыве, но Киев также отрицал причастность к инциденту. Немецкая прокуратура в конце ноября 2024 года сообщила, что установила личности двух подозреваемых, но не раскрывала их.

Вучич допустил, что «Северный поток» заработает после продажи американцам
Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее, 27 декабря, президент Сербии Александр Вучич не исключил, что «не более, чем через год» США купят трубопровод «Северный поток». По его мнению, после этого поставки газа возобновятся.

В ноябре американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в России обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод «Северный поток-2». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не изъявляла желания продать трубопровод.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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