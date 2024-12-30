Лукашенко не исключил готовность США купить акции «Северного потока»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил вероятность того, что США будут участвовать в покупке акций «Северного потока». Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает БЕЛТА.

«Европа никуда не денется: сейчас идет борьба за ресурсы, а тут ресурсы просто так отдают. И поговаривают о том, что американцы готовы участвовать в покупке акций — кто бы мог подумать — «Северного потока». Я слышал, так говорят. Не исключено», — сказал он.

В сентябре 2022 года произошел подрыв обоих трубопроводов «Северный поток», из четырех ниток уцелела одна, на Nord Stream 2. Президент России Владимир Путин обвинил США в диверсии, но Вашингтон отвергал это. Немецкие СМИ Die Zeit, Der Spiegel, ARD и SWR сообщали об «украинском следе» в подрыве, но Киев также отрицал причастность к инциденту. Немецкая прокуратура в конце ноября 2024 года сообщила, что установила личности двух подозреваемых, но не раскрывала их.

Ранее, 27 декабря, президент Сербии Александр Вучич не исключил, что «не более, чем через год» США купят трубопровод «Северный поток». По его мнению, после этого поставки газа возобновятся.

В ноябре американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в России обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод «Северный поток-2». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не изъявляла желания продать трубопровод.