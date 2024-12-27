Вучич допустил, что «Северный поток» заработает после продажи американцам

США через год могут купить «Северный поток», заявил сербский президент. В ноябре американский инвестор Линч заявил о планах поучаствовать в торгах, если Nord Stream 2 будут продавать. Россия такого желания не изъявляла

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США купят газопровод «Северный поток», который был разрушен в результате диверсии в 2022 году, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает местное издание «Новости».

«Не более чем через год американцы купят «Северный поток», — заявил он.

По мнению Вучича, после этого поставки газа возобновятся.

В сентябре 2022 года произошел подрыв обоих трубопроводов «Северный поток», из четырех ниток уцелела одна, на Nord Stream 2. Президент Владимир Путин обвинял США в диверсии, но Вашингтон отвергал это. Немецкие СМИ Die Zeit, Der Spiegel, ARD и SWR сообщали об «украинском следе» в подрыве, но Киев отрицал причастность к инциденту. Немецкая прокуратура в конце ноября сообщила, что установила личности двух подозреваемых, но не раскрывала их.

В прошлом месяце американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в России, сообщил, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод «Северный поток-2».

Линч в своем обращении в OFAC Минфина США о получении разрешения вести соответствующие переговоры привел следующие аргументы для совершения потенциальной сделки:

«дерусификация актива и разделение операционной деятельности» (unbundling — принцип европейского газового рынка, согласно которому компания, добывающая или поставляющая газ, не имеет права его же и транспортировать);

предоставление украинскому правительству миноритарной доли в трубопроводе, чтобы способствовать восстановлению страны;

контроль Минфина США над поставками и доходами в рамках проекта;

нивелирование экологических и финансовых рисков.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил, что «Северный поток-2» не нуждается в восстановлении, так как есть целая труба и по ней можно «моментально» запустить поставки, но российская сторона не выражала желания продать его.

Линч ранее занимался нефтегазовыми активами, связанными с Россией. Так, в 2007 году через ООО «Промнефтьстрой» инвестор выкупил зарегистрированную в Нидерландах «дочку» ЮКОСа Yukos Finance. Она управляла иностранными активами нефтяной компании.