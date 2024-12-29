Умерла актриса из сериалов «Кухня» и «Интерны» Надежда Подъяпольская

Надежда Подъяпольская в спектакле «Нахаленок» в Московском театре юного зрителя в 1975 году (Фото: Борис Кауфман / РИА Новости)

Актриса Надежда Подъяпольская, известная благодаря своим ролям в сериалах «Кухня» и «Интерны», скончалась в субботу, 28 декабря, в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского театра юного зрителя (МТЮЗ).

«28 декабря ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса нашего театра Надежда Ивановна Подъяпольская. Светлая память», — говорится на сайте.

Прощание с актрисой запланировано в крематории Николо-Архангельского кладбища 31 декабря.

Подъяпольская родилась 14 сентября 1941 года. Она окончила Драматическую студию при Центральном детском театре под руководством Анатолия Эфроса. Актриса работала в Московском ТЮЗе.

Она была удостоена награды Заслуженной артистки РСФСР 16 мая 1977 года.

Помимо службы в театре Подъяпольская также снималась в кино и сериалах. Фильмография актрисы насчитывает более 120 работ в более, чем 120 проектах. Среди них сериал «Кухня», в котором она сыграла эпизодическую роль, а также сериал «Глухарь-3», где ей досталась роль соседки.

Среди последних работ актрисы — роли в фильме «Аэронавты» и «Ухожу красиво».