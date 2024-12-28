Умерла звезда «Ромео и Джульетты» Оливия Хасси
Британская киноактриса Оливия Хасси, сыгравшая главную роль в экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли 1968 года, умерла в возрасте 73 лет, сообщается в ее аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
«Оливия прожила жизнь полную страсти, любви, преданности искусству, духовности и доброты», — говорится в сообщении.
Режиссер Марк Хьюстис сказал San Francisco Chronicle, что Хасси скончалась от онкологического заболевания. В 2008 году актрисе диагностировали рак груди, а в 2018-м у нее случился рецидив.
Хасси было 16 лет, когда она снялась в оскароносном фильме Дзефирелли, а ее партнер Леонард Уайтинг, сыгравший Ромео, был на год старше. Картина быстро завоевала большую популярность. Ее наградили четырьмя «Оскарами», в том числе за лучшую режиссуру, а исполнителей главных ролей номинировали на «Золотой глобус». В одной из сцен несовершеннолетние актеры снялись обнаженными. В 2022 году Хасси и Уайтинг подали иски к студии Paramount, обвинив компанию в сексуальной эксплуатации и мошенничестве, но их претензии отклонили.
Всего Хасси сыграла в десятках фильмов и сериалов. Среди них — «Черное Рождество» Боба Кларка (1974-й), который ряд экспертов называют родоначальником жанра слешер, «Смерть на Ниле» Джона Гиллермина (1978-й), «Иисус из Назарета» (1977-й).
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