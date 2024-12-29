Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза в Великий Устюг
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов не поедет в Великий Устюг по приглашению всероссийского Деда Мороза из-за большой загрузки на работе. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Ранее священнослужитель заявил, что Дед Мороз и Снегурочка для мусульман являются сказочными персонажами, а все их «молитвы и пожелания обращены ко Всевышнему». Неверие в Деда Мороза не является противоправным деянием, это право гарантировано Конституцией России, отметил Аляутдинов.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в ответ пригласил к себе в гости всех, кто в него не верит.
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