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Новый год 2025 ,  
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Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза в Великий Устюг

Сюжет
Новый год 2025
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов (Фото: Антон Великжанин / Бизнес Online / Global Look Press)

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов не поедет в Великий Устюг по приглашению всероссийского Деда Мороза из-за большой загрузки на работе. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Ранее священнослужитель заявил, что Дед Мороз и Снегурочка для мусульман являются сказочными персонажами, а все их «молитвы и пожелания обращены ко Всевышнему». Неверие в Деда Мороза не является противоправным деянием, это право гарантировано Конституцией России, отметил Аляутдинов.

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Ильдар Аляутдинов

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в ответ пригласил к себе в гости всех, кто в него не верит.

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