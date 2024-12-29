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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о боях в районе Кураховской ТЭС в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российская армия ведет бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе тепловой электростанции (ТЭС) в Курахово в Донецкой Народной Республики, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Продолжаются бои в самом Курахове. Также российские подразделения штурмуют промзону, ну и бои мы видим еще в районе ТЭС», — сказал Пушилин.

Курахово — город в подконтрольной Киеву части Донбасса, в Покровском (до 2020-го — в Марьинском) районе Донецкой области. Находится в 46 км от Донецка.

Кураховскую ТЭС ввели в эксплуатацию в 1941 году. Она стала одной из первых тепловых электростанций СССР, работавших на высоких параметрах пара.

Бойцы ВСУ на самом горячем направлении заявили о надежде на перемирие
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что российские войска взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово.

Российское военное ведомство за последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в том числе в непосредственной близости от важных для ВСУ опорных пунктов — Курахово и Покровска. Президент Украины Владимир Зеленский называл кураховское и покровское направления самыми тяжелыми для украинской армии.

The Washington Post писала, что бойцы 33-й механизированной бригады ВСУ, которые участвуют в обороне Курахово на востоке ДНР, были бы рады прекращению огня в 2025 году, но сомневаются в реализации такго сценария. В статье этот район назвали «самым горячим участком» фронта.

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Теги
Денис Пушилин ДНР Курахово Военная операция на Украине
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