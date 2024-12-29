Пушилин сообщил о боях в районе Кураховской ТЭС в ДНР

Фото: Минобороны России

Российская армия ведет бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе тепловой электростанции (ТЭС) в Курахово в Донецкой Народной Республики, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Продолжаются бои в самом Курахове. Также российские подразделения штурмуют промзону, ну и бои мы видим еще в районе ТЭС», — сказал Пушилин.

Курахово — город в подконтрольной Киеву части Донбасса, в Покровском (до 2020-го — в Марьинском) районе Донецкой области. Находится в 46 км от Донецка. Кураховскую ТЭС ввели в эксплуатацию в 1941 году. Она стала одной из первых тепловых электростанций СССР, работавших на высоких параметрах пара.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что российские войска взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово.

Российское военное ведомство за последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в том числе в непосредственной близости от важных для ВСУ опорных пунктов — Курахово и Покровска. Президент Украины Владимир Зеленский называл кураховское и покровское направления самыми тяжелыми для украинской армии.

The Washington Post писала, что бойцы 33-й механизированной бригады ВСУ, которые участвуют в обороне Курахово на востоке ДНР, были бы рады прекращению огня в 2025 году, но сомневаются в реализации такго сценария. В статье этот район назвали «самым горячим участком» фронта.