WP: бойцы ВСУ рассказали о надежде на перемирие в 2025 году

Бойцы ВСУ на самом «горячем» направлении заявили о надежде на перемирие

Бойцы ВСУ под Курахово заявили о надежде на прекращение огня, однако усомнились, что это произойдет в ближайшее время. Некоторые из них надеются, что Трампу удастся добиться начала переговоров, а другие опасаются окончания помощи

Бойцы 33-й механизированной бригады ВСУ, которые размещены на «самом горячем участке» — в обороне города Курахово на востоке ДНР, были бы рады прекращению огня в 2025 году, однако выразили сомнения в том, что это произойдет в ближайшее время. С украинскими солдатами беседовали корреспонденты The Washington Post 25 декабря — во время католического Рождества.

Многие из бойцов 33-й бригады считают, что Россия вряд ли согласится на перемирие, пока российские войска продвигаются. Тем не менее, ответственный за материально-техническую поддержку подразделения 39-летний Феликс выразил надежду, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа (назначена на 20 января) станет поворотным моментом в сторону переговоров, «поскольку это может дать солдатам столь необходимую передышку». Военный рассказал, что бойцы ВСУ «измотаны».

«Так больше продолжаться не может. Мы отступаем. А они продвигаются все дальше и дальше. Что же это за победа? <...> Если наши власти не могут положить этому конец, может быть, мистер Трамп сможет», — говорит он.

Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине как можно скорее. В середине декабря NBC сообщал, что команда республиканца ведет переговоры с нынешней администрацией США и представителями Украины. Один из собеседников телеканала отметил, что Трамп «серьезно настроен добиться прекращения огня с первого дня». Позже республиканец заявил о «небольшом прогрессе» в работе над урегулированием конфликта. Один из планов, предложенных Трампу, подразумевает, что Киев продолжит получать военную помощь только при условии начала переговоров, а Москву предупредят об усилении поддержки Украины в случае отказа от переговоров.

Некоторые опрошенные WP бойцы заявили об опасениях, что США прекратят военную поддержку, если Украина не пойдет на территориальные уступки. Украинские военные говорят, что проблема дефицита вооружения стоит так же остро, как вопрос нехватки бойцов.

Замкомандира 33-й бригады ВСУ Кирилл отмечает, что «моральный дух продолжает падать все ниже и ниже». «Никто не чувствует, что конец близок <...> Раньше мы говорили о победе, а теперь это непонятно», — добавляет он.

Капеллан подразделения Тимур Багиров также признал, что настроение у солдат, несмотря на праздник, мрачное. По его прогнозам, прекращение огня будет достигнуто к Пасхе (в 2025 году выпадает на апрель).

Кураховское направление украинские власти неоднократно называли одним из самых сложных. С начала декабря Минобороны России отчиталось о взятии не менее десятка населенных пунктов поблизости Курахово. Этот город является крупным укрепрайоном ВСУ.

Пресс-служба группировки войск ВСУ «Хортица» 20 декабря сообщила о приказе главкома Александра Сырского вывести украинские войска с позиций в районе населенных пунктов Трудовое и Успеновка южнее Курахово (Минобороны России отчиталось о взятии этих сел 18 и 20 декабря соответственно).

Президент Украины Владимир Зеленский допускал в ноябре, что «горячая фаза» боев может завершиться, если Киев вступит в НАТО с оставшимися под его контролем территориями. Позже утерянные территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем, говорил он.

Россия выступает против членства Украины в НАТО, отказ от вступления в альянс является одним из условий Москвы для начала переговоров наряду с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признанием этих территорий и Крыма в составе России и снятием санкций. Украина считает эти требования ультиматумом.

Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что Москва желает завершить конфликт, но исходит из того, что в 2025 году продолжит добиваться достижения всех целей военной операции.