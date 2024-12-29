Дрон выбил стекла в постройке на территории депо в Сальске

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В городе Сальске Ростовской области дрон выбил стекла в постройке на территории железнодорожного депо, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ущерб незначительный, постройка не загорелась и никто не пострадал.

Позже губернатор добавил, что возле города сбит еще один БПЛА. При падении обломков пострадавших нет.

Ранее в тот же день Слюсарь сообщил, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Усть-Донецком районе, пострадавших также не было, равно как и повреждений.

Вместе с тем 19 декабря на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар из-за атаки БПЛА. Пламя тушили около четырех часов. Новошахтинский завод нефтепродуктов — единственный НПЗ в Ростовской области и крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Его полная мощность составляет 5,6 млн т.