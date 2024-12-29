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Умер фотограф восьми министров иностранных дел Эдуард Песов

Эдуард Песов
Эдуард Песов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Фотограф Министерства иностранных дел России Эдуард Песов умер в возрасте 92 лет, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Песов был участников «тысяч крупнейших международных событий по всему миру», отметила она.

Фотокорреспондент родился в Тбилиси 13 апреля 1932 года. Там же начал фотографировать. В 1976 году его работами заинтересовался директор ТАСС Леонид Замятин. Тот пригласил Песова в Москву, где он стал работать на международном направлении ТАСС — освещать иностранные и внутренние поездки руководителей Советского Союза, а также и политиков современной России.

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Он фотографировал переговоры и повседневную жизнь руководителей СССР Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина. Также Песов работал со всеми главами МИД, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове Песов стал официальным фотографом МИДа.

На счету фотографа приз международного конкурса World Press Photo «Золотой глаз», одноименная национальная премия, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы.

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МИД Мария Захарова смерть фотограф
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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