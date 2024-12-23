 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Три украинских дрона уничтожили над Крымом за 40 минут

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны за 40 минут уничтожили три украинских дрона над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В министерстве уточнили, что беспилотники ликвидировали в период с 16:50 до 17:30 мск.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила о приостановке движения морского пассажирского транспорта, однако в 19:20 другим сообщением пресс-служба проинформировала о том, что его работа продолжилась.

Движение на Крымском мосту не перекрывали.

Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над Крымом
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти регулярно сообщают об атаках украинских БПЛА в Крыму.

21 декабря над Крымом ликвидировали три других беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период в 30 минут. Тогда в Минобороны подчеркнули, что движение транспорта на Крымском мосту не перекрывали. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что в городе приостановил движение морской пассажирский транспорт.

Читайте РБК в Telegram.

Как упал трафик YouTube в России. Инфографика

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

В Японии разработают прототип лунного поселения

Суд оштрафовал Никиту Михалкова

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Крым БПЛА Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над Крымом
Политика
В Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Общество
Вблизи побережья Крыма сбили три беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Прокуратура предупредила об ответственности за поджоги из-за мошенниковОбщество, 20:08
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 20:05
Спецпосланник Трампа описал, какого мира тот хочет для России и УкраиныПолитика, 20:05
ЦБ: объем средств россиян в банках приблизился к ₽54 трлнИнвестиции, 19:49
Российские банки заработали на ослаблении рубля ₽140 млрдФинансы, 19:47
«Уральские авиалинии» установили скидку 50% на детские билетыОбщество, 19:43
Генпрокуратура внесла представление ДУМ из-за разрешения многоженстваПолитика, 19:40
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Металлург» обыграл «Авангард» благодаря дублю 20-летнего КанцероваСпорт, 19:39
Путин обозначил главную задачу для российской экономикиЭкономика, 19:39
Федерация бокса отстранила на два года судью за удар бойца в перепалкеСпорт, 19:38
Криптобизнес ждет действий от Трампа с первого дня на постуКрипто, 19:37
Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения ценЭкономика, 19:33
Три украинских дрона уничтожили над Крымом за 40 минутПолитика, 19:30
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 19:29