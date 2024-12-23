Три украинских дрона уничтожили над Крымом за 40 минут

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны за 40 минут уничтожили три украинских дрона над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В министерстве уточнили, что беспилотники ликвидировали в период с 16:50 до 17:30 мск.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила о приостановке движения морского пассажирского транспорта, однако в 19:20 другим сообщением пресс-служба проинформировала о том, что его работа продолжилась.

Движение на Крымском мосту не перекрывали.

Власти регулярно сообщают об атаках украинских БПЛА в Крыму.

21 декабря над Крымом ликвидировали три других беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период в 30 минут. Тогда в Минобороны подчеркнули, что движение транспорта на Крымском мосту не перекрывали. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что в городе приостановил движение морской пассажирский транспорт.