Три украинских дрона уничтожили над Крымом за 40 минут
Российские силы противовоздушной обороны за 40 минут уничтожили три украинских дрона над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны России.
В министерстве уточнили, что беспилотники ликвидировали в период с 16:50 до 17:30 мск.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила о приостановке движения морского пассажирского транспорта, однако в 19:20 другим сообщением пресс-служба проинформировала о том, что его работа продолжилась.
Движение на Крымском мосту не перекрывали.
Власти регулярно сообщают об атаках украинских БПЛА в Крыму.
21 декабря над Крымом ликвидировали три других беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период в 30 минут. Тогда в Минобороны подчеркнули, что движение транспорта на Крымском мосту не перекрывали. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что в городе приостановил движение морской пассажирский транспорт.
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