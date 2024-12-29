Почти 30 человек погибли при крушении самолета Jeju Air в Южной Корее
При крушении самолета в аэропорту Муан на юго-западе Южной Кореи погибли 28 человек, сообщает агентство Yonhap.
Всего на борту были 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Воздушное судно разбилось после того, как свернуло со взлетно-посадочной полосы и столкнулось с забором в аэропорту. По данным Sky News, его шасси вышло из строя.
Авария произошла в 9:07 по местному времени (3:07 мск), когда рейс южнокорейской авиакомпании Jeju Air, прилетевший из Бангкока, приземлялся в международном аэропорту Муан. Это произошло примерно в 288 км от Сеула.
Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок распорядился приложить все усилия для проведения спасательных операций в Муане.
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