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Общество ,  
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Почти 30 человек погибли при крушении самолета Jeju Air в Южной Корее

При крушении самолета в аэропорту Муан на юго-западе Южной Кореи погибли 28 человек, сообщает агентство Yonhap.

Всего на борту были 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Воздушное судно разбилось после того, как свернуло со взлетно-посадочной полосы и столкнулось с забором в аэропорту. По данным Sky News, его шасси вышло из строя.

Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение в Южной Корее
Общество

Авария произошла в 9:07 по местному времени (3:07 мск), когда рейс южнокорейской авиакомпании Jeju Air, прилетевший из Бангкока, приземлялся в международном аэропорту Муан. Это произошло примерно в 288 км от Сеула.

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок распорядился приложить все усилия для проведения спасательных операций в Муане.

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Южная Корея погибшие авиакатастрофа
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