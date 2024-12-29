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Основатель сингапурского трейдера Hin Leong Trading обанкротился

Основатель сингапурского трейдера Hin Leong Trading Лим Ун Куин обанкротился

Нефтяной магнат, основатель сингапурской компании Hin Leong Trading Лим Ун Куин, а также его дети Лим Хьюи Чинг и Лим Чи Менг — директора компании — были объявлены банкротами, пишет Bloomberg.

Раньше Hin Leong торговала нефтепродуктами, производила смазочные материалы и управляла погрузочными терминалами и хранилищами. Однако после пандемии COVID-19 компания потерпела огромные убытки.

Сейчас Hin Leong обвиняется в сокрытии более $800 млн убытков и долгах более чем в 20 банках.

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В сентябре Высокий суд Сингапура одобрил соглашения о выплате $3,59 млрд ликвидаторам обанкротившейся фирмы Лимов и кредитору — банку HSBC. Тогда 82-летний Лим Ун Куин заявил, что у него недостаточно активов, чтобы выплатить все долги, и он подаст заявление о банкротстве.

В ноябре главу семейства приговорили к тюремному заключению за мошенничество с HSBC и подстрекательство к подделке документов. Мужчина подал апелляцию.

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Банкротство Сингапур нефтекомпании
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