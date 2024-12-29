Основатель сингапурского трейдера Hin Leong Trading обанкротился
Нефтяной магнат, основатель сингапурской компании Hin Leong Trading Лим Ун Куин, а также его дети Лим Хьюи Чинг и Лим Чи Менг — директора компании — были объявлены банкротами, пишет Bloomberg.
Раньше Hin Leong торговала нефтепродуктами, производила смазочные материалы и управляла погрузочными терминалами и хранилищами. Однако после пандемии COVID-19 компания потерпела огромные убытки.
Сейчас Hin Leong обвиняется в сокрытии более $800 млн убытков и долгах более чем в 20 банках.
В сентябре Высокий суд Сингапура одобрил соглашения о выплате $3,59 млрд ликвидаторам обанкротившейся фирмы Лимов и кредитору — банку HSBC. Тогда 82-летний Лим Ун Куин заявил, что у него недостаточно активов, чтобы выплатить все долги, и он подаст заявление о банкротстве.
В ноябре главу семейства приговорили к тюремному заключению за мошенничество с HSBC и подстрекательство к подделке документов. Мужчина подал апелляцию.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов