ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

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Сразу три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительной информации, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе, в селе Отрадное, FPV-дрон нанес удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки разбито лобовое стекло, посечены капот и правая сторона машины», — написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что при атаке еще одного дрона в одном из жилых домов в селе выбило окна.

Второй случай произошел в поселке Малиновка — там боеприпас пробил кровлю частного дома и повредил в нем стену.

Кроме этого, части беспилотника ВСУ нашли в хуторе Фириновка Новооскольского округа. По словам главы региона, при падении аппарата был поврежден прицеп сельскохозяйственной техники на нежилом участке.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, ночью 28 декабря в Красногвардейском районе Белгородской области два жителя села Палатово получили ранения из-за взрыва беспилотника, их госпитализировали с осколочными ранениями.