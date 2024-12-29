Расследование крушения самолета AZAL передали в центральный аппарат СК

Дело о крушении лайнера Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК), сообщила пресс-служба ведомства.

До этого западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило дело по статье 263 Уголовного кодекса России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

«Уголовное дело передано для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты с опытом расследования авиапроисшествий. Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин провел в городе Грозном оперативное совещание по теме крушения лайнера.

Самолет рейсом Баку — Грозный вылетел утром 25 декабря. В Росавиации сообщили, что лайнер дважды пытался приземлиться в Грозном в условиях тумана и плана «Ковер», затем командир воздушного судна увел его в Актау, где и произошла авиакатастрофа. На борту находились 67 человек — граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Погибли 38 человек, в том числе семеро россиян, 29 выжили.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт подвергся в воздушном пространстве России «внешнему физико-техническому вмешательству и полностью потерял управление». Президент Владимир Путин сообщил о неоднократных попытках самолета зайти на посадку в Грозный, пока город подвергался атаке украинских беспилотников и российские средства противовоздушной обороны отражали удар.